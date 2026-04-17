"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Micron Technology с целевой ценой $557,7 за штуку и потенциалом роста на 22,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"Несмотря на сохраняющиеся опасения, связанные с высокой капиталоемкостью расширения бизнеса, возможным ослаблением спроса на память после ввода новых мощностей и общей геополитической нестабильностью, поддержку акциям Micron оказывают сильные финансовые результаты компании, а также ожидаемое существенное повышение цен на память, - отмечает эксперт. - Дополнительную поддержку обеспечивают ускоренное внедрение передовых технологий памяти и расширение производственной базы".

Аналитик "Финама" считает, что акции компании выглядят привлекательно для долгосрочных покупок.

Micron Technology - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений в области памяти и хранения данных для дата-центров, персональных компьютеров, смартфонов, а также автомобилей и промышленной электроники.

