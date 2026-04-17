"Финам" понизил рейтинг акций Bank of America до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Bank of America с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $55,5 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 2,2%, сообщается в материале Игоря Додонова.

"Недавно опубликованная квартальная отчетность Bank of America оказалась неплохой, несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, - пишет аналитик. - Банк показал ощутимый рост выручки и прибыли в годовом выражении, с опережением рыночных ожиданий. А прочная капитальная позиция позволила ему продолжить направлять значительные средства на выплаты акционерам".

Между тем с марта акции банка подорожали на 16% на фоне общего восстановления фондового рынка США, связанного с надеждами на скорое урегулирование ближневосточного конфликта, и вплотную приблизились к целевой цене. Поэтому аналитики "Финама" меняют оценку акций на нейтральную.

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.