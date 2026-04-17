Высоки риски отступления юаня к минимумам прошлого года - ПСБ

Высоки риски отступления юаня к минимумам прошлого года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

В среду коррекционное восстановление в основных мировых валютах продолжилось, поддержанное информацией о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля, напоминает эксперт. Так, пара юань/рубль по итогам сессии прибавила 0,5%, закончив торги чуть выше 11,1 руб./юань.

В пятницу аналитик банка ожидает продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,8 -11,3 руб./юань. При этом она может вернуться в нижнюю половину данного коридора.

"Поддержку рублю будет оказывать ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат, - полагает Зварич. - При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет - на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате, они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки".

Спрос на валюту, по оценкам аналитиков ПСБ, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 рублей и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года.

