Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вывели рынок ОФЗ из анабиоза - ПСБ

Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вывели рынок ОФЗ из анабиоза, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Вышедший пул статистики наконец смог вывести рынок ОФЗ из анабиоза, в котором он пребывал с мартовского заседания ЦБ - индекс RGBI вернулся к максимумам года - 120 пунктов, отмечает эксперт.

"Отсутствие роста проинфляционных рисков сформировало ожидания инвесторов относительно продолжения смягчения ДКП ЦБ на апрельском заседании, - указывает Грицкевич. - Так, ценовые ожидания бизнеса в апреле по сравнению с мартом практически не изменились, а мартовская инфляция осталась вблизи уровня февраля, в то время как недельная инфляция на 13 апреля неожиданно опустилась до 0,0%. "Вишенкой на торте" стало снижение инфляционных ожиданий населения РФ в апреле до 12,9% к уровню марта 2025 года".

По мнению аналитика банка, рынок госбумаг подходит к "неделе тишины" в преддверии заседания с позитивными ожиданиями дальнейшего снижения "ключа". Обновление среднесрочного прогноза регулятором 24 апреля также станет важным фактором формирования тренда на рынке ОФЗ на ближайшие месяцы вплоть до июньского Совета директоров ЦБ.

"Взгляд на рынок не меняем - среднесрочные и длинные облигации будут сохранять свою привлекательность в ближайшие 9-12 месяцев", - прогнозирует Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.