Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вывели рынок ОФЗ из анабиоза - ПСБ
17 апреля 2026 года 09:33
Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вывели рынок ОФЗ из анабиоза - ПСБ
Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вывели рынок ОФЗ из анабиоза, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Вышедший пул статистики наконец смог вывести рынок ОФЗ из анабиоза, в котором он пребывал с мартовского заседания ЦБ - индекс RGBI вернулся к максимумам года - 120 пунктов, отмечает эксперт. "Отсутствие роста проинфляционных рисков сформировало ожидания инвесторов относительно продолжения смягчения ДКП ЦБ на апрельском заседании, - указывает Грицкевич. - Так, ценовые ожидания бизнеса в апреле по сравнению с мартом практически не изменились, а мартовская инфляция осталась вблизи уровня февраля, в то время как недельная инфляция на 13 апреля неожиданно опустилась до 0,0%. "Вишенкой на торте" стало снижение инфляционных ожиданий населения РФ в апреле до 12,9% к уровню марта 2025 года". По мнению аналитика банка, рынок госбумаг подходит к "неделе тишины" в преддверии заседания с позитивными ожиданиями дальнейшего снижения "ключа". Обновление среднесрочного прогноза регулятором 24 апреля также станет важным фактором формирования тренда на рынке ОФЗ на ближайшие месяцы вплоть до июньского Совета директоров ЦБ. "Взгляд на рынок не меняем - среднесрочные и длинные облигации будут сохранять свою привлекательность в ближайшие 9-12 месяцев", - прогнозирует Грицкевич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
17 апреля 2026 года 16:38
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой. Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года: - совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г); -... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов... читать дальше
.17 апреля 2026 года 15:28
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков. "Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших... читать дальше
.17 апреля 2026 года 14:49
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025... читать дальше
.17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в... читать дальше
.17 апреля 2026 года 13:37
Аналитики банка ПСБ позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены золота, говорится в комментарии. "Котировки золота перешли к восстановлению на фоне ожиданий некоторой разрядки ситуации на Ближнем Востоке, - пишут эксперты. - Этот фактор способствовал переходу доллара к снижению, оказав... читать дальше
.17 апреля 2026 года 13:11
Рынку акций РФ не хватает позитивного импульса, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. "В четверг на российский рынок акций вернулся сдержанный оптимизм - под влиянием опубликованных в среду вечером данных о замедлении инфляции, которые устранили последние сомнения в том, что в апреле ставка... читать дальше
.17 апреля 2026 года 12:35
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $240 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Потенциал роста составляет 0,5%. "Гигант сектора здравоохранения за последние 12 месяцев... читать дальше
.17 апреля 2026 года 12:05
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Micron Technology с целевой ценой $557,7 за штуку и потенциалом роста на 22,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Несмотря на сохраняющиеся опасения, связанные с высокой капиталоемкостью расширения... читать дальше
.17 апреля 2026 года 11:39
Freedom Finance Global понизил рейтинг акций ВТБ с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Прогнозная цена сохранена на уровне 100 руб. за акцию. "С начала текущего года котировки акций ВТБ продемонстрировали рост свыше 32%, что... читать дальше
