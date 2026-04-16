"БКС МИ" поднял оценку акций VK на 19% и улучшил взгляд до "нейтрального"

"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций VK с 270 рублей до 320 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, аналитики улучшили взгляд на эти бумаги с "негативного" до "нейтрального".

Аналитики обновили модель оценки компании после того, как стало известно, что VK продала "Интерросу" 25% в АО "Точка" по цене не менее 21,2 млрд рублей. "Чистый долг компании после сделки может снизиться с 70,5 млрд рублей (на 31 декабря 2025 года) до 49,3 млрд рублей", - пишут эксперты.

При этом VK по-прежнему сталкивается с трудностями, отмечают они. В первую очередь речь идет о замедлении роста в основном сегменте онлайн-рекламы. "Вызовом для VK является выход на безубыточный уровень, пока же компания фиксирует убытки", - указывают аналитики.

Текущая стоимость акций VK составляет порядка 274,6 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.