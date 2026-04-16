Финрезультаты Озон Фармацевтики за 2025г подтверждают сильную динамику бизнеса - инвестбанк "Синара"
16 апреля 2026 года 12:23

Финрезультаты Озон Фармацевтики за 2025г подтверждают сильную динамику бизнеса - инвестбанк "Синара"

Финансовые результаты ПАО "Озон Фармацевтика" за 2025 год по МСФО подтверждают сильную динамику бизнеса компании, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

Компания "Озон Фармацевтика" представила результаты за 2025 год по МСФО. Выручка выросла на 24% г/г до 31,6 млрд руб. благодаря расширению ассортимента, развитию онлайн-продаж и увеличению представленности продукции в аптечных сетях и у дистрибьюторов. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб., прибавив 34% г/г. Объем капитальных вложений снизился на 7% до 4 млрд руб.

"Позитивная динамика в рентабельности отражает масштабирование, - пишет аналитик Мария Лукина. - В результате отчетность несколько превзошла наши ожидания: выручка оказалась на 2% выше прогноза, EBITDA - на 6%, а чистая прибыль - на 15%. Кроме того совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 4К25 в размере 0,27 руб. на акцию, что немного выше наших ожиданий (0,23 руб.). Дата отсечки назначена на 3 июня".

В рамках "Дня инвестора" менеджмент представил прогнозы на 2026 год рост выручки оценивается в 15-25%, а капитальные вложения - в 5,5-6,5 млрд руб. (20% и 5 млрд руб. соответственно в модели инвестбанка "Синара").

"В целом результаты подтверждают сильную динамику бизнеса и согласуются с планами по дальнейшему развитию, а также нашей положительной оценкой перспектив деятельности компании", - делает вывод стратег инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций Х5 - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте - ПСБ
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,5% - "Эйлер"
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:03
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Роснефти до 610,14 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно...    читать дальше
16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год...    читать дальше
16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает,...    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Henderson до 500 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%...    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 4320 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам...    читать дальше
16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент - "Финам"
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -...    читать дальше
16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79/барр. - УК" Первая"
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен...    читать дальше
16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным - инвестбанк "Синара"
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном...    читать дальше
