Финрезультаты Озон Фармацевтики за 2025г подтверждают сильную динамику бизнеса - инвестбанк "Синара"

Финансовые результаты ПАО "Озон Фармацевтика" за 2025 год по МСФО подтверждают сильную динамику бизнеса компании, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

Компания "Озон Фармацевтика" представила результаты за 2025 год по МСФО. Выручка выросла на 24% г/г до 31,6 млрд руб. благодаря расширению ассортимента, развитию онлайн-продаж и увеличению представленности продукции в аптечных сетях и у дистрибьюторов. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб., прибавив 34% г/г. Объем капитальных вложений снизился на 7% до 4 млрд руб.

"Позитивная динамика в рентабельности отражает масштабирование, - пишет аналитик Мария Лукина. - В результате отчетность несколько превзошла наши ожидания: выручка оказалась на 2% выше прогноза, EBITDA - на 6%, а чистая прибыль - на 15%. Кроме того совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 4К25 в размере 0,27 руб. на акцию, что немного выше наших ожиданий (0,23 руб.). Дата отсечки назначена на 3 июня".

В рамках "Дня инвестора" менеджмент представил прогнозы на 2026 год рост выручки оценивается в 15-25%, а капитальные вложения - в 5,5-6,5 млрд руб. (20% и 5 млрд руб. соответственно в модели инвестбанка "Синара").

"В целом результаты подтверждают сильную динамику бизнеса и согласуются с планами по дальнейшему развитию, а также нашей положительной оценкой перспектив деятельности компании", - делает вывод стратег инвестбанка.

