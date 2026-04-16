"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Юнипро

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Юнипро", говорится в материале аналитиков брокера.

"На текущий момент "Юнипро" поддерживает хорошую для сектора тепловой электрогенерации эффективность на операционном уровне, - пишет эксперт Александр Потехин. - Кроме того, стабильность результатов, огромный запас ликвидности и стабильный положительный денежный поток делают компанию одной из наиболее финансово устойчивых на российском рынке.

С другой стороны, капитальная программа на 327 млрд рублей, на взгляд аналитика, делает маловероятным сценарий выплаты дивидендов в обозримой перспективе. Прозрачность компании снизилась, что затрудняет оценку состояния бизнеса.

"По мультипликаторам акции "Юнипро" выглядят скорее дешево, но не настолько, чтобы оправдать отсутствие дивидендов, снижение прозрачности и вероятное предстоящее ухудшение финансовых результатов", - указывает Потехин.

