Индекс Мосбиржи может перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи в четверг способен продолжить восстановление и перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Индекс Мосбиржи в среду смог прибавить 0,9%, торговая активность чуть подросла, но осталась невысокой - объем торгов ликвидными акциями на Московской бирже составила 59 млрд руб., - напоминает эксперт. - Способствовало оживлению покупок, помимо технических факторов и отдельных корпоративных идей, дальнейшее улучшение внешнего фона, связанное с ожиданиями нового раунда переговоров между США и Ираном, с развитием ралли высокотехнологических компаний".

Аналитик банка ждет в четверг сохранения инерции к восстановлению рынка акций с переходом индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.

"Котировки бумаг сталелитейного сектора, в первую очередь, его сильных представителей, выглядят наиболее неоправданно заниженными и, соответственно, спекулятивно интересными, - полагаем, что в ближайшее время, в отсутствие негативных новостей, они продолжат выглядеть сильнее рынка", - прогнозирует Локтюхов.

