Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 10,8 - 11,3 руб./юань - ПСБ

Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 10,8 - 11,3 руб./юань в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Среду пара юань/рубль (+0,1%) закончила без существенных изменений, удержав позиции выше поддержки на уровне 11 руб./юань, напоминает эксперт. При этом в ходе торгов выросла волатильность. В первой половине дня пара отступала под данный уровень, однако переход части участников торгов к фиксации прибыли по коротким позиция в китайской валюте способствовал волне восстановления и переходу юаня в "плюс". Данную динамику Зварич оценивает как техническую коррекцию, а о сломе нисходящей тенденции, на его взгляд, говорить преждевременно.

"С точки зрения факторов поддержки рубля выделяем слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов, а также ожидаемый рост предложения со стороны экспортеров как за счет выручки от продажи нефти по более высоким ценам, так и за счет повышенной потребности в рублевой ликвидности в преддверии пика налоговых выплат, которая может быть удовлетворена за счет конвертации валюты, - отмечает аналитик в комментарии. - Сложившаяся ситуация, по нашим оценкам, создает риски для отступления юаня в район минимумов прошлого года (10,5 - 10,6 руб./юань), которые могут реализоваться ближе к концу апреля - в начале мая".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.