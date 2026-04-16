Акции ТМК и бумаги банковского сектора будут в центре внимания инвесторов в четверг - Freedom Finance Global

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) и бумаги банковского сектора будут в центре внимания инвесторов в четверг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Совет директоров "ТМК" на заседании 16 апреля вынесет рекомендации по размеру дивидендов за 2025 год и порядку их выплат.

"С утра акции "ТМК" стали лидерами роста: видимо, рынок ожидает каких-либо положительных новостей от эмитента. Котировки бумаг компании, по нашему прогнозу, сегодня могут вырасти до 95,5-96 рублей, показав динамику лучше рынка. Также сегодня стоит, на наш взгляд, обратить внимание на акции банковского сектора, которые могут показать неплохой рост на фоне новостей о нулевой недельной инфляции и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - пишет Мильчакова.

В течение дня эксперт прогнозирует динамику индекса Мосбиржи в диапазоне 2740-2790 пунктов. Пара USD/RUB будет двигаться в коридоре 75,5-76,5 руб./$1. Цена Brent ожидается в диапазоне $93-96 за баррель в зависимости от поступающих новостей.

