"БКС МИ" пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец 2026г с 12% до 13%

"БКС Мир инвестиций" пересмотрел прогноз по ключевой ставке Банка России на конец 2026 года с 12% до 13%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Бюджетный риск постепенно реализуется, отмечают эксперты. Так, мартовские расходы оказались нетипично высокими для этого месяца. Последние несколько лет пик расходов бюджета приходится на январь-февраль вместо привычного декабря, в этом году авансирования продолжились и в марте. Месячные расходы оказались почти на 40% выше, чем в марте прошлого года, а квартальные - на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая рост расходов бюджета, рассматривается увеличение налоговой нагрузки на бизнес через изъятие сверхприбыли.

По мнению аналитиков, проинфляционные риски II полугодия сохраняются и связаны с перспективами ослабления рубля, в том числе за счет возвращения Минфина на валютный рынок, повышения тарифов и шока внешних цен как по продовольственному, так и по непродовольственному сегментам.

Во II квартале, считают в БКС, рубль будет "сверхкрепким" из-за отсутствия покупок Минфина на валютном рынке.

"В апреле на курс влияет цена нефти в $77 за баррель, и, если ситуация на Ближнем Востоке принципиально не поменяется, в мае цена для расчета налоговых платежей будет существенно выше. Баррель нефти в начале апреля в среднем стоил около $100. Если при мартовских ценах рубль в апреле укрепляется в среднем до 75-77 руб./$1, то в мае может легко укрепиться до 73-75 руб./$1", - говорится в отчете.

"Возможны дополнительные продажи валюты в рамках налога на сверхприбыль. Кроме того, для уплаты налогов компании могут взять краткосрочные кредиты, чтобы избежать курсовых потерь", - полагают аналитики.

После возвращения Минфина на валютный рынок курс ослабнет: чем больше будет накопленный ведомством объем не купленной до 1 июля валюты, тем слабее будет рубль во II полугодии. Ведь помимо текущих покупок Минфину придется распределить на II полугодие и нереализованные покупки валюты, указывают эксперты.

По их оценкам, во II полугодии курс будет находиться в диапазоне 80-85 руб./$1. Также, скорее всего, в этот период уменьшатся зеркалирующие продажи из ФНБ в рамках инвестиций, считают они.

"Для купирования инфляционных шоков II полугодия ЦБ придется замедлить темпы снижения ставки. С учетом этого повышаем прогноз ключевой ставки на конец года с 12% до 13%", - пишут аналитики. Рост экономики за счет расходов бюджета и трат сбережений населением поддержат рост ВВП, который в текущем году, по оценкам БКС, составит около 1%. Инфляция из-за внешних и внутренних шоков будет находиться в диапазоне 5-5,5% на конец года.

