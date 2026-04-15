15 апреля 2026 года 11:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Озон Фармацевтика" поделилась финансовыми и операционными результатами за 2025 год. Компания увеличила все ключевые показатели, опережая общую динамику рынка. "Группа завершила 2025 год с отрицательным свободным денежным потоком - прежде всего, на фоне расширенной капитальной программы для реализации проектов по производству биосимиляров Мабскейл и высокотоксичных онкологических препаратов Озон Медики, - отмечает эксперт. - С учетом ухода показателя чистого долга/EBITDA ниже 1,0x на конец 2025 года по дивидендной политике компания может не распределять прибыль между акционерами. Однако мы ожидаем, что сегодня совет директоров рекомендует выплатить 0,33 рубля на акцию (доходность - 0,6%)". Аналитик подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Озон Фармацевтики", отмечая сильные рыночные позиции компании и перспективы опережающего роста сегмента дженериков за счет ухода патентной защиты у оригинальных препаратов. Кроме того, близится запуск высокомаржинальных проектов роста группы: производства биосимиляров Мабскейл и высокотоксичных онкопрепаратов Озон Медики, которые ожидаются в 2027 году. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН/ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
15 апреля 2026 года 18:46
Совкомбанк начал анализ МТС-банка с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. "Акции МТС-банка выглядят дешевле аналогов, однако несмотря на привлекательную оценку относительно прибыли и капитала банк имеет более низкую... читать дальше
.15 апреля 2026 года 18:10
Акции "Северстали" ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Северсталь" готовится представить 21 апреля операционные результаты за 1-й квартал 2026 года. Ранее в апреле в компании заявили о сохранении... читать дальше
.15 апреля 2026 года 17:34
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026 года, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Они ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, на фоне которого цены облигаций могут вырасти. Эксперты отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ по... читать дальше
.15 апреля 2026 года 17:02
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $321,42 до $275,41 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 60,75%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать". "Акции Salesforce существенно скорректировались... читать дальше
.15 апреля 2026 года 16:22
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" с 75,92 руб. до 91,41 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 11%, говорится в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Совкомфлота" с начала года выросли на 8%,... читать дальше
.15 апреля 2026 года 15:26
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с 66,85 руб. до 80,36 руб., что предполагает потенциал роста на 5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "ДВМП" с... читать дальше
.15 апреля 2026 года 14:50
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial Inc. с целью $18 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в комментарии аналитиков. "Фонд Modiv Industrial отчитался по результатам IV квартала 2025 года в соответствии с нашими... читать дальше
.15 апреля 2026 года 14:09
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ooma Inc. с целевой ценой $18,30 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания отчиталась за 2026 финансовый год лучше наших ожиданий как по выручке, так и по... читать дальше
.15 апреля 2026 года 13:39
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне сохраняющейся в целом неплохой... читать дальше
.15 апреля 2026 года 13:09
"Финам" понизил рейтинг акций Ferguson Plc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "После ралли акции достигли целевую цену. Сейчас котировки торгуются на близких к историческим максимумам уровнях, -... читать дальше
