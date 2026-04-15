Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800пп - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Во вторник российский фондовый рынок обновлял 3-месячные минимумы, в первой половине дня индекс Мосбиржи опускался в 2703 пункта, но смог позднее отскочить, закрывшись в символическом минусе на уровне 2718 пунктов, напоминает эксперт. Обороты торгов при этом снизились до 52,7 млрд руб., что ниже средних уровней за последние 3 месяца: по мнению Крыловой, сказывается отсутствие явных драйверов для роста.

Аналитик обращает внимание на отскок котировок акций "Яндекса" от 5-месячных минимумов (+2,3%). "У нас положительный взгляд на компанию, считаем, что она выигрывает за счет высокодиверсифицированного бизнеса, сдерживает рост расходов, удерживает долговую нагрузку низкой (скорр. чистый долг/EBITDA - 0,2х), дважды в год платит дивиденды, - указывает Крылова. - В текущем году мы прогнозируем, что результаты "Яндекса" будут также крепкими за счет роста рынка онлайн-рекламы и активного развития новых направлений - продуктов ИИ, финтеха, автономного транспорта".

Аналитик ждет в среду в условиях кризиса идей на рынке дальнейшей консолидации индекса Мосбиржи в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов.

"Получше рынка могут смотреться фундаментально сильные компании и компании с хорошим дивидендным профилем, - считает Крылова. - Нам нравятся Сбербанк, ВТБ, "НОВАТЭК", "ИКС 5", "Яндекс", "Транснефть".

