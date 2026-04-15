Вероятны попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов - инвестбанк "Синара"

Вероятны дальнейшие попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов на торгах в среду, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Акции продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных характеристик, правда, во вторник их качнуло в другую сторону, - отмечает эксперт Алексей Кокин. - Днем индекс Мосбиржи показал рост на 0,2%, нивелировав утреннюю просадку к 2700 пунктам, несмотря на подешевевшую нефть и ослабление доллара к рублю до годовых минимумов возле отметки 75 руб./$1".

По мнению аналитика, сильная поддержка и повышенный интерес покупателей на уровне 2700п индекса Мосбиржи пока сохраняются, поэтому вероятны дальнейшие попытки отскока в среду, учитывая нежелание рынка сдаваться во вторник даже при негативном внешнем фоне.

