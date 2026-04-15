Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2710-2760п в среду - Freedom Finance Global

Идекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2710-2760 пунктов в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее оценкам, сегодня будут интересны акции золотодобывающих компаний с учетом ожидаемого продолжения роста мировых цен на золото.

Из корпоративных новостей утром обратила на себя внимание отчетность ПАО "Озон Фармацевтика" по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль эмитента выросла на 33,8%, до 6,2 млрд рублей, выручка - на 23,6%, до 31,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 28%, до 12,2 млрд рублей.

"Результаты компании оказались ожидаемо сильными и совпали с нашими ожиданиями. Акции "Озон Фармацевтики", по нашему прогнозу, могут сегодня вырасти до 51-51,5 рублей за бумагу, показав динамику лучше рынка, особенно - если компания сегодня объявит рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2025 года. Наша целевая цена акций "Озон Фармацевтики" на годичном горизонте составляет 56 рублей за штуку с рейтингом "покупать", - пишет Мильчакова.

Сегодня в течение дня пара USD/RUB может колебаться, по мнению эксперта, в коридоре 75-76 руб./$1, нефть Brent будет торговаться в диапазоне $94-97 за баррель.

