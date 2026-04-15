INTERFAX.RU
15 апреля 2026 года 10:18
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2710-2760п в среду - Freedom Finance Global
Идекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2710-2760 пунктов в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, сегодня будут интересны акции золотодобывающих компаний с учетом ожидаемого продолжения роста мировых цен на золото. Из корпоративных новостей утром обратила на себя внимание отчетность ПАО "Озон Фармацевтика" по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль эмитента выросла на 33,8%, до 6,2 млрд рублей, выручка - на 23,6%, до 31,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 28%, до 12,2 млрд рублей. "Результаты компании оказались ожидаемо сильными и совпали с нашими ожиданиями. Акции "Озон Фармацевтики", по нашему прогнозу, могут сегодня вырасти до 51-51,5 рублей за бумагу, показав динамику лучше рынка, особенно - если компания сегодня объявит рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2025 года. Наша целевая цена акций "Озон Фармацевтики" на годичном горизонте составляет 56 рублей за штуку с рейтингом "покупать", - пишет Мильчакова. Сегодня в течение дня пара USD/RUB может колебаться, по мнению эксперта, в коридоре 75-76 руб./$1, нефть Brent будет торговаться в диапазоне $94-97 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
15 апреля 2026 года 18:46
Совкомбанк начал анализ МТС-банка с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. "Акции МТС-банка выглядят дешевле аналогов, однако несмотря на привлекательную оценку относительно прибыли и капитала банк имеет более низкую... читать дальше
.15 апреля 2026 года 18:10
Акции "Северстали" ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Северсталь" готовится представить 21 апреля операционные результаты за 1-й квартал 2026 года. Ранее в апреле в компании заявили о сохранении... читать дальше
.15 апреля 2026 года 17:34
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026 года, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Они ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, на фоне которого цены облигаций могут вырасти. Эксперты отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ по... читать дальше
.15 апреля 2026 года 17:02
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $321,42 до $275,41 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 60,75%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать". "Акции Salesforce существенно скорректировались... читать дальше
.15 апреля 2026 года 16:22
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" с 75,92 руб. до 91,41 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 11%, говорится в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Совкомфлота" с начала года выросли на 8%,... читать дальше
.15 апреля 2026 года 15:26
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с 66,85 руб. до 80,36 руб., что предполагает потенциал роста на 5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "ДВМП" с... читать дальше
.15 апреля 2026 года 14:50
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial Inc. с целью $18 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в комментарии аналитиков. "Фонд Modiv Industrial отчитался по результатам IV квартала 2025 года в соответствии с нашими... читать дальше
.15 апреля 2026 года 14:09
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ooma Inc. с целевой ценой $18,30 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания отчиталась за 2026 финансовый год лучше наших ожиданий как по выручке, так и по... читать дальше
.15 апреля 2026 года 13:39
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне сохраняющейся в целом неплохой... читать дальше
.15 апреля 2026 года 13:09
"Финам" понизил рейтинг акций Ferguson Plc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "После ралли акции достигли целевую цену. Сейчас котировки торгуются на близких к историческим максимумам уровнях, -... читать дальше
