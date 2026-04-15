Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется - "Алор Брокер"

Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Эксперт ждет в среду его продолжения с тестированием сильной технической поддержки на уровне 11 руб./юань.

"Перепроданность пары высока, но технике не стоит придавать главенствующего значения при торговле на валютном рынке, поскольку курс определяют реальные продавцы и покупатели валюты, а не спекулянты, которые на отечественном рынке очень слабы", - отмечает Зацепин.

