"Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"

Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера".

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки страховщика, увеличив при этом другие премии на 2 п.п. на фоне ожиданий волатильности инвестиционного результата. В итоге стоимость капитала повысилась с 20,6% до 21,8%.

"Мы ожидаем, что чистая прибыль группы по МСФО за 2026 год превысит уровень 2025 года и составит 11,8 млрд руб. (+7%, ROATE 27%), в том числе из-за роста инвестиционного дохода (+13%) и результата от страховой деятельности в сегменте non-life. В 2026-2030 годах, по нашим оценкам, чистая прибыль будет расти в среднем на 8% в год (ROATE 23-27%)", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций "Ренессанс страхования" составляет порядка 87,94 рубля за штуку.

