"Финам" повысил рейтинг акций China Longyuan Power до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций China Longyuan Power с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD 7,4, что предполагает потенциал роста на 12,8%, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Дмитрия Абрамова.

"Акции China Longyuan Power снизились за последнее время на 22,3% от мартовских максимумов. Давление на котировки оказали слабые финансовые результаты за 2025 год, а также продолжающийся рост доли спотовых продаж по рыночным ценам, - отмечает эксперт. - Однако операционная динамика остается устойчивой, а реализация новых проектов в области ветроэнергетики поддержит бизнес в среднесрочной перспективе. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому оснований для снижения целевой цены мы не видим. На этом фоне считаем недавнее снижение котировок чрезмерным".

China Longyuan Power - китайский холдинг, крупнейший в Поднебесной оператор ветряных электростанций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.