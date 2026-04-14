"БКС МИ" сохраняет умеренно негативную оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" сохраняет умеренно негативную оценку акций "Аэрофлота" и целевую цену на уровне 56 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за март и I квартал 2026 года: пассажирооборот в пассажирокилометрах устойчив даже с учетом отмен полетов в ОАЭ. Пассажирооборот за март вырос на 5% г/г: на международных направлениях рост составил 9,6% г/г, на внутренних - 1,5% г/г.

Судя по операционной статистике за март, ситуация в Иране, отмена и переориентация части ближневосточных рейсов, скорее, не имели заметного влияния на результаты, полагают эксперты.

"Из ближайших важных катализаторов - вопрос дивидендов по итогам 2025 года, - отмечают они. - На звонке с аналитиками ранее менеджмент решил не отвечать на вопрос о дивидендах. Ждем отчетности в мае и рекомендации совета директоров по дивидендам, которая станет итогом консультаций с правительством".

Эксперты БКС сохраняют сдержанно "негативный" взгляд на компанию. Если "Аэрофлоту" удастся возобновить индексацию ставок (и сдерживать издержки), он может вернуться к росту прибыли, считают они.

Аналитики допускают, что в 2026 году прибыль может вырасти г/г, хотя неизвестных достаточно много. Важнейшие факторы - ставки, издержки, рентабельность. Важно также решение правительства по дивидендам (скорее всего, в мае), но здесь сложно прогнозировать, и стратеги БКС не дают излишне оптимистичных прогнозов.

