Базовым сценарием для рынка акций остается понижательная инерция в диапазоне 2700-2800п индекса Мосбиржи - "Финам"

Базовым сценарием для рынка акций остается понижательная инерция в диапазоне 2700-2800 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Российский рынок заходит во вторник 14 апреля в состоянии нарастающего дисбаланса: нефть откатывается к $98,14/барр. (-1,22%), глобальный риск-аппетит умеренно восстанавливается на фоне переговоров США и Ирана, но внутри страны это не конвертируется в рост - индекс Мосбиржи накануне закрылся снижением на -0,3%, и ключевая проблема остается прежней: дорогая нефть больше не поддерживает акции, потому что рынок живет не в модели "сырье = рост", а в модели "сырье = инфляция, налоги и риск ужесточения", - пишет эксперт.

На этом фоне геополитика остается главным драйвером, но ее эффект, на взгляд Кабакова, деградирует: даже блокада Ормуза, которая выбила с рынка 7,9 mb/d добычи ОПЕК и до 240-250 млн баррелей за месяц, уже не вызывает панического роста - участники начинают закладывать не дефицит, а разрушение спроса и вмешательство государств, которые через субсидии просто перераспределяют дефицит, но не устраняют его.

Вторник, по мнению стратега, становится точкой перегиба недели за счет плотной корпоративной и макро повестки, но ключевыми являются не сами события, а реакция на них.

"ГОСА "Яндекса" с дивидендом 110 рублей - тест на готовность рынка платить за рост в условиях дорогих денег: базовый сценарий - фиксация или слабая реакция, потому что дивиденд не перекрывает риски размытия и переоценки технологического сегмента, - отмечает Кабаков. - ВТБ выносит на повестку вопрос допэмиссии через конвертацию префов - это уже не история роста, а история управления капиталом, и рынок будет читать это как сигнал давления на акционеров, несмотря на параллельные ожидания дивидендов в диапазоне 25-50% прибыли и потенциальную доходность около 12,6%".

В свою очередь, "Займер" с операционными результатами за 1 квартал - лакмус по потребительскому кредитованию, где рост выдач до 925,7 млрд руб. (+24,3% м/м) остается сезонным и не меняет тренд слабого спроса.

Макроэкономической фон, по оценке Кабакова, усиливает давление, внешний фон формально нейтрален.

По секторам ситуация становится все более асимметричной. Банки, на взгляд аналитика, остаются последней опорой рынка, но даже здесь появляется трещина: потенциальный windfall tax и манипуляции с капиталом снижают инвестиционную привлекательность, несмотря на сильную прибыльность сектора.

"Рынок на 14 апреля и дальше сценарно выглядит слабо, - указывает эксперт "Финама". - Базовый сценарий - продолжение боковика с понижательной инерцией в диапазоне 2700-2800 пунктов, где любые попытки роста быстро продаются. Негативный сценарий - усиление геополитики или жесткие фискальные решения, что ведет к пробою 2700п и ускорению к 2650п и ниже, причем парадокс сохранится: нефть может снова уйти выше $100/барр., но это будет давить на акции через инфляцию и налоги. Позитивный сценарий возможен только при комбинации факторов - новый раунд переговоров по Украине, мягких решений по windfall tax и подтверждения дивидендов в банковском секторе, но рынок в него пока не верит".

