Пара юань/рубль закрепится во вторник в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Пара юань/рубль закрепится во вторник в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В понедельник рубль продолжил тенденцию к укреплению, в результате чего пара юань/рубль потеряла 0,5%, закончив сессию чуть ниже 11,2 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - Причины, способствующие росту национальной валюты, остаются те же. На рынке сохраняется смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты как за счет пониженного спроса на валюту со стороны импортеров и инвесторов, так и за счет стабильного предложения валюты со стороны экспортеров".

Более того, во второй половине апреля предложение валюты может вырасти из-за поступление валютной выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, считает Зварич. По оценкам аналитика, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти 1,3-1,4 раза относительно марта и вдвое относительно уровней февраля. В такой ситуации экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты.

"Учитывая эти факторы, по нашим оценкам, в рамках сессии вторника пара юань/рубль закрепится в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань, - прогнозирует стратег банка. - При этом юань может предпринять попытки перехода к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям, однако основной тенденцией останется смещение китайской валюты к нижней границе данного коридора".

