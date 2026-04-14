Рубль будет сильным почти весь 2 квартал - "БКС МИ"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
14 апреля 2026 года 09:15
Рубль будет сильным почти весь 2 квартал - "БКС МИ"
Рубль будет сильным почти весь 2 квартал текущего года, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. "Рубль крепкий и уверенно идет к 75 руб./$1, хотя до налогового периода еще две недели, - пишет эксперт в обзоре. - На курс в том числе давят ожидания повышенного валютного предложения в мае на фоне высоких цен на нефть в апреле. Интриги к вопросу о том, где будет пик роста рубля, добавляет налог на сверхдоход за 2025 год. Если для уплаты налога потребуется дополнительная продажа валюты, то курс легко может приблизиться к 70 руб./$1. Во многом важен момент уплаты и цена нефти в это время. Как бы то ни было, рубль будет сильным почти весь II квартал". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:51
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива - ПСБ
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Екатерина Крылова. Страны Персидского залива в марте на фоне напряженности вокруг Ирана снизили добычу нефти на 33% (на 8 млн... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:07
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft Corp. и целевую цену на уровне $463 за штуку на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 20%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. На взгляд экспертов, компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения... читать дальше
.14 апреля 2026 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне $507,64, что соответствует потенциалу снижения на 17,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "Акции выросли с минимумов 2025 года более чем на 130% за счет сильных... читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:50
Инвесткомпания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 123,93 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 37%, сообщается в комментарии аналитиков. Менеджмент банка подтвердил ориентир по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб., а... читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:07
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". По их оценкам, потенциал укрепления рубля еще сохраняется, чему поспособствуют следующие факторы: - Снижение ставок на юаневом рынке: краткосрочные почти на нуле,... читать дальше
.14 апреля 2026 года 14:35
Акции ПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) имеют потенциал роста с текущих уровней и удачно дополняют друг друга, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". И Х5, и "Лента" являются лидерами в своем секторе. Несмотря на вызовы на рынке труда в ритейле и снижение... читать дальше
.14 апреля 2026 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 3700 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 53,59% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты указывают на факторы привлекательности... читать дальше
.14 апреля 2026 года 12:42
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Российский рынок акций во вторник находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации... читать дальше
