"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Полюса

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" на фоне высоких цен на золото, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 56,8 рубля на одну акцию.

"Рекомендованный СД финальный дивиденд за 2025 год имеет доходность около 2,7% к текущей цене на 13 апреля, - указывают эксперты. - С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов общий дивиденд за 2025 год может составить 163,7 рубля на одну акцию (доходность к текущей цене около 7,7%). Размер дивиденда соответствует дивидендной политике компании (направленной на выплату 30% от EBITDA в расчете на акции в обращении, то есть без учета квазиказначейских)".

Аналитики сервиса умеренно позитивно смотрят на рекомендацию СД по финальным дивидендам вследствие подтверждения приверженности компании стандартам качественного корпоративного управления.

Эксперты сохраняют позитивный взгляд на акции "Полюса" на фоне высоких цен на золото. При этом они ожидают, что дивидендная доходность "Полюса" по итогам 2026 года может приблизиться к 10%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.