"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МДМГ

"Финам" присвоил акциям "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") рейтинг "покупать" и целевую цену 1577 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"За последние 12 месяцев акции медицинского холдинга обогатили инвесторов на 40%, значительно опередив российский и американский рынок, а также уйдя в большой отрыв от мирового сектора здравоохранения, - отмечает эксперт. - Компания удачно отчиталась по финансовым результатам за 2025 год, ключевые показатели отчетности превзошли наши ожидания, а прогнозы на 2026 год выглядят вполне конструктивно".

Аналитик считает, что бумаги МДМГ сумеют продолжить укрепление в силу своей сохраняющейся фундаментальной недооцененности и ожиданий дальнейшего роста финансовых показателей в текущем году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.