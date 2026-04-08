Прогнозная цена акций Группы Позитив - 1550 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1550 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ.

Результаты компании за 2025 год по МСФО эксперты оценивают положительно, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений, что позволяет вернуться к выплате дивидендов.

Так, в мае эмитент планирует выплатить 28,08 руб./акцию - это дивиденд за 2025 год, но источником прибыли выступит первый квартал 2026 года.

Группа также дала ориентиры по отгрузкам на текущий год: 40-45 млрд руб., в планах на среднесрочном горизонте вернуть рентабельность NIC в район целевых 30%. 2

"Считаем, что "Группа Позитив" восстанавливается неплохими темпами, берет под контроль расходы, растет, опережая рынок. У нас в целом хороший взгляд на компанию, целевой ориентир на двенадцать месяцев - 1550 руб." - говорится в комментарии.

