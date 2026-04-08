Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Группы Позитив

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Группы Позитив", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Результаты эмитента за 2025 год предполагают хорошую динамику по большинству финансовых метрик в наиболее важном с точки зрения сезонности четвертом квартале и отражают нацеленность руководства на повышение эффективности, отмечает эксперт.

Так, по итогам года компания сократила операционные расходы, не связанные с оплатой труда на 25%, сохранив при этом затраты на разработку на уровне 2024 года.

Численность персонала при этом остается как в середине 2024 года.

"Результаты года в целом согласуются с предпосылками, заложенными в нашу финансовую модель. Улучшение показателей уже ожидалось рынком и отражено в цене акций. Мы рассматриваем отчетность как нейтральную и подтверждаем рейтинг по акциям "Группы Позитив" на уровне "держать", - пишет Белов.

