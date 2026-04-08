Акции Норникеля привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент является бенефициаром роста цен на базовые цветные металлы (никель, медь) и металлы платиновой группы (палладий, платина), занимающие ключевое место в портфеле продукции компании, а также бенефициаром возможного ослабления рубля, так как продукция компании преимущественно направляется на экспорт, отмечают эксперты сервиса.

Учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынках никеля, меди и металлов платиновой группы, входящих в корзину металлов компании, а также потенциальное снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "Норникеля" являются привлекательными для долгосрочных покупок.

