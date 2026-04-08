"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитика Марии Вершининой.

Эмитент опубликовал итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность за 2025 год.

Кроме того, совет директоров дал рекомендацию общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 2 млрд руб.

Результаты за 2025 год неплохие, хотя и несколько ниже наших прогнозов по EBITDA, констатирует эксперт

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на "Группу Позитив". Наш прогноз по маржинальности NIC на 2026 год составляет 15%. Если компания сможет приблизиться к цели в 30%, то это будет важным фактором к возможной переоценке бумаги", - пишет Вершинина.

