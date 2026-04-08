.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Цена нефти может опуститься к $90/барр. - банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 апреля 2026 года 11:04
Цена нефти может опуститься к $90/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом могут попробовать опуститься к $90 за баррель, но говорить об окончательном разрешении проблем с поставками энергоресурсов пока может быть преждевременно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары юань/рубль может торговаться вблизи 11,40-11,55 руб. за юань в среду в зависимости от дальнейших геополитических новостей, отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР/РОССИЯ-НЕФТЬ/РУБЛЬ/ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
08 апреля 2026 года 14:38
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.