Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может показать укрепление к юаню в краткосрочной перспективе - ПСБ
08 апреля 2026 года 09:43
Рубль может показать укрепление к юаню в краткосрочной перспективе - ПСБ
Тенденция к постепенному укреплению рубля по отношению к юаню может продолжиться в краткосрочной перспективе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Спрос на валюту по-прежнему остается ограниченным на фоне слабой внутренней экономической активности и, как следствие, ограниченности импорта, отмечает эксперт. При этом, обращает внимание Попов, предложение валюты от экспортеров в апреле, напротив, может вырасти в результате улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, а также ожидаемых крупных выплат по нефтегазовым сборам в бюджет. "Наметившееся перемирие в Персидском заливе и коррекция цен на нефть скорее ориентирует на некоторую стабилизацию курсовых котировок. Однако потенциал укрепления рубля может быть не исчерпан с учетом обозначенных выше факторов и сохранения заметного отклонения индекса курса рубля от индекса некоторых валют ЕМ, которые выглядят заметно крепче, - пишет аналитик в материале ПСБ. - Так что в краткосрочной перспективе тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться и в течение апреля мы видим риск локального смещения курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
