БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО".

"В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям акции Сбера как стабильной дивидендной истории становится все привлекательнее, - считают аналитики. - К тому же имеется четкая тенденция к росту их доходности, что делает бумаги привлекательным инструментом в среднесрочных и долгосрочных портфелях. С операционной точки зрения результаты по-прежнему остаются сильными. Сбер может стать одним из бенефициаров смягчения геополитических рисков, получив в итоге доступ к части заблокированных активов. Потенциально это способно увеличить базу распределения прибыли в виде повышенных дивидендов".

В рамках приближающегося дивидендного сезона акции "Транснефти" принесут акционерам одну из самых высоких дивидендных доходностей, которую стратеги БКС оценивают в 13,4%.

"Начало конфликта на Ближнем Востоке привело к сильному росту мировых цен на нефть и временному снятию санкций на поставки российской нефти - весомые причины для увеличения объемов нефтедобычи в РФ, - указывают эксперты. - От этого выиграют не только нефтегазовые компании, но и Транснефть, предоставляющая инфраструктуру для транспортировки ресурсов. С учетом прибылей, которые зарабатывает компания, ее акции сейчас торгуются с хорошим дисконтом в 40%. На среднем и длинном горизонте рассмотрения этот дисконт может исчезнуть, за счет чего можно неплохо заработать".

Компания "ИКС 5", в свою очередь, демонстрирует позитивные финансовые результаты: рост выручки составил 14,9%, чистая прибыль возросла на 19%, продажи цифровых бизнесов выросли на 30%, а EBITDA увеличилась на 49%.Акции "ИКС 5" входят в пятерку самых привлекательных дивидендных акций, по мнению аналитиков БКС. Ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев - 14,4%.

Акции торгуются с дисконтом в 40% к среднеисторическому P/E. Стратеги БКС считают такую оценку привлекательной, учитывая перспективы роста бизнеса и прогноз дивдоходности 14% на год вперед.

"МТС" работает в одном из самых устойчивых сегментов рынка - секторе телекоммуникаций, который менее других восприимчив к внешним рискам, что особенно актуально в условиях роста неопределенности в мире, - отмечают эксперты. - При этом EBITDA компании может дополнительно расти за счет рекламного и финансового сегментов, а также мер по оптимизации расходов. Бумага является одной из самых надежных дивидендных бумаг на рынке".

"МТС" уже более двадцати лет ежегодно платит дивиденды. Сейчас бумаги телекоммуникационной компании являются одним из самых интересных дивидендных решений среди прочих российских бумаг, а также входят в топ-5 от аналитиков БКС по ожидаемой доходности на год вперед - около 15%. Драйвером роста может стать выход на рынок новых бизнесов.

"У "Интер РАО" нулевой чистый долг, - подчеркивают стратеги. - Более того, есть большая чистая денежная позиция в 430 млрд руб. Хорошие процентные начисления на эту позицию увеличат общую дивидендную базу и принесут выгоду акционерам".

Совет директоров компании уже рекомендовал дивиденды за 2025 год. Размер выплат будет несколько меньше, чем в прошлом году, но за счет снижения котировок акций доходность будет даже выше - около 10%, указывают в БКС.

Компания работает в устойчивом сегменте электрогенерации и сбыта, ориентирована на внутренний рынок, а потому, на взгляд экспертов, слабее многих зависит от внешних рисков. "На горизонте 2028-2029гг ввод новых мощностей сможет серьезно улучшить финансовый результат, - прогнозирую они. - Компания достаточно дешево оценена рынком: текущий показатель P/E составляет всего 1,5x против исторических 4,8x, что дает дисконт практически в 70%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.