Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной - "БКС МИ"

Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц., отмечают эксперты в обзоре.

По оперативной оценке Мирового совета по золоту (World Gold Council), в феврале центральные банки оставались нетто-покупателями золота. Польша нарастила запасы на 20 тонн, другие власти также покупали золото в объеме 2-8 тонн. Турция продала 8 тонн. Однако затем в марте она резко увеличила объем продаж - до 59 тонн в последние две недели - для поддержания курса лиры.

"В целом, в марте с высокой вероятностью произошли нетто продажи золота со стороны центробанков, что было одной из основных причин снижения его цены, - указывают аналитики. - Мы по-прежнему считаем, что цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной".

