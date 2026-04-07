ЦБ РФ может понизить ставку во 2К26 на 100 б.п. - "Финам"

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Учитывая, что бюджетное правило поставлено на паузу, корреляция между курсом рубля и ценой на нефть может увеличиться, - прогнозирует эксперт. - Учитывая то, что в настоящее время цены на нефть находятся на достаточно высоких уровнях, это означает дополнительную поддержку для курса рубля".

В марте нефтегазовые доходы российского бюджета составили 617 млрд. руб., увеличившись в месячном выражении примерно на 43%, констатирует аналитик. В целом же пока ситуация остается, по оценке Дудченко, напряженной, т.к. за I кв. НГД российского бюджета составили всего 1,443 трлн. руб., а в 2025 году - 2,641 трлн. руб.

"Ситуация в целом не выглядит критично, а порядок цифры сопоставим, например, с 2023 годом, а также с более ранними доконфликтными периодами, - полагает эксперт. - Однако полагаем, что ближневосточный кризис все же в некотором роде спас ситуацию и позволяет рассчитывать на компенсацию просадки доходов в первые два месяца 2026 года".

Фактор роста цен на нефть является дезинфляционным для Банка России, подчеркивает стратег "Финама". Кроме этого, последние цифры Росстат по экономической активности подтверждают, что инфляция в I кв. складывается ниже февральских оценок.

"Следовательно, мы полагаем, что пространство для монетарного смягчения у ЦБ есть и ставка во II кв. может быть снижена на 100 б.п. c перспективой дальнейшего движения вниз", - прогнозирует Дудченко.

