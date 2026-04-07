Акции Ленты - качественная история роста в потребительском секторе - "ВТБ Мои Инвестиции"

ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

По его мнению, привлекательность акций компании поддерживается масштабом бизнеса, устойчивым спросом в сегменте продовольственной розницы и сильной динамикой финансовых показателей.

По итогам 2025 года выручка "Ленты" выросла на 24,2% - до 1,1 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 56% - до 38,2 млрд руб., напоминает эксперт. По показателю рентабельности (7,6%) "Лента" - лидер среди публичных компаний сектора.

Дополнительным преимуществом остается комфортный долговой профиль: отношение чистого долга к EBITDA 0,6x.

"Техническая картина по бумаге остается благоприятной - долгосрочный восходящий тренд развивается, - указывает Селютин. - Мартовская пауза в росте выглядит как "боковая" коррекция после сильного импульса роста. Базовый сценарий предполагает обновление котировками исторических максимумов с потенциалом движения выше 2400 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.