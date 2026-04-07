"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали, ММК и Мечела, "нейтральную" для НЛМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) опубликовало прогноз потребления стального проката за март. По его данным, падает потребление как плоского, так и сортового прокатов.

"В нашем обзоре стального рынка мы ожидали дальнейшего падения спроса на прокат в марте из-за замедления секторов-потребителей. Таким образом, данная динамика может негативно сказаться на операционных и финансовых результатах металлургов за первый квартал", - отмечают эксперты.

"В спотовых ценах соотношение цены акций к прибыли на акцию (Р/Е) у "Северстали" и ММК превышает исторические значения. У "Северстали" - 10,4х против 7,5х, у ММК - 11х против 6,3х. У "Мечела" этот показатель отрицательный, а у НЛМК близок к историческим значениям. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год для "Северстали", по нашим оценкам, составляет 9,3х, для НЛМК - 8,1х, для ММК - 7х, для "Мечела" останется отрицательным. Это соответствует "негативному" взгляду для "Северстали", ММК, "Мечела" и "нейтральному" для НЛМК", указывают аналитики "БКС МИ".

