Привлекательность длинных ОФЗ повысится при снижении ставки ЦБ РФ в апреле - ПСБ

Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

"На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании, однако не противоречит снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Это позволит нивелировать отрицательную маржу по ОФЗ срочностью от 7 лет (при фондировании по ставке RUONIA) и подстегнуть спрос на длину. В результате стратегию с фокусом на длинные бумаги с фиксированной ставкой подтверждаем", - пишет эксперт.

