.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Привлекательность длинных ОФЗ повысится при снижении ставки ЦБ РФ в апреле - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 апреля 2026 года 11:34
Привлекательность длинных ОФЗ повысится при снижении ставки ЦБ РФ в апреле - ПСБ
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. "На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании, однако не противоречит снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Это позволит нивелировать отрицательную маржу по ОФЗ срочностью от 7 лет (при фондировании по ставке RUONIA) и подстегнуть спрос на длину. В результате стратегию с фокусом на длинные бумаги с фиксированной ставкой подтверждаем", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что... читать дальше
.07 апреля 2026 года 11:10
Оценка акций ПАО "Фикс Прайс" является фундаментально позитивной на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марины Кичкайло. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Внеочередное собрание... читать дальше
.07 апреля 2026 года 10:42
Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение ниже уровня в 11,5 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяной рынок в понедельник отыгрывал ряд жестких заявлений представителей как США, так и Ирана, впрочем, пока инвесторы скорее заняли... читать дальше
.07 апреля 2026 года 10:18
Причин для сильного роста индекса Мосбиржи в настоящее время не видно, он вряд ли сможет закрепиться выше 2800-2820 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "С технической точки зрения индекс подал серьезную заявку на слом нисходящего канала... читать дальше
.07 апреля 2026 года 10:01
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Ярких триггеров для роста по-прежнему нет, но в понедельник сказалась техническая перепроданность, обусловившая разворот... читать дальше
.07 апреля 2026 года 09:40
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2810 пунктов на торгах во вторник, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Поддержкой выступает уровень 2750 пунктов, отмечают эксперты. "Рынок останется крайне чувствителен к новостям из Тегерана и... читать дальше
.07 апреля 2026 года 09:18
Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник,... читать дальше
.06 апреля 2026 года 19:03
Акции ГМК "Норильский никель" подошли к важным долгосрочным поддержкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения акции "Норникеля" после достижения в конце января пика с декабря 2023 года (173,20 руб.) вместе с ценами на металлы... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:07
Курс валютной пары доллар/рубль может укрепиться до уровней 75-77 руб./$1 в текущем месяце, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. "Национальная валюта продолжает укрепление из-за отсутствия Минфина на валютном рынке. Наш ориентир на апрель - 75-77... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:35
Российский фондовый рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Над... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.