Оценка акций Фикс Прайса фундаментально позитивна - "БКС МИ"

Оценка акций ПАО "Фикс Прайс" является фундаментально позитивной на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марины Кичкайло.

Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Внеочередное собрание акционеров пройдет 8 мая. Предполагаемая отсечка (дата закрытия реестра на получение дивидендов) - 19 мая.

"Ожидаемо и позитивно. Компания и ранее сообщала о планах выплаты дивидендов в размере 11 копеек на акцию, это более 16% дивдоходности", - указывает эксперт.

"Фундаментально "позитивный" взгляд на двенадцать месяцев вперед. Мы полагаем, что "Фикс Прайс" сможет в 2026 году развернуть слабый тренд выручки. При таких вводных оценка акций выглядит привлекательно: 5,4х по мультипликатору Цена/Прибыль (Р/Е), - пишет Кичкайло. - Основной риск заключается в том, что разворота может не произойти. В таком случае потенциал роста котировок, на наш взгляд, будет ограничен. Однако мы считаем сценарий ускорения роста более вероятным, несмотря на слабую динамику показателей с 2023 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.