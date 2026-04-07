Причин для сильного роста индекса Мосбиржи нет - "Алор Брокер"

Причин для сильного роста индекса Мосбиржи в настоящее время не видно, он вряд ли сможет закрепиться выше 2800-2820 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"С технической точки зрения индекс подал серьезную заявку на слом нисходящего канала от последней декады марта, однако некоторые факторы говорят о том, что рост понедельника мог быть всего лишь техническим отскоком. Прежде всего, это опережающий подъем акций "черных металлургов", на которые мы смотрим негативно из-за затоваренности внутреннего рынка сталью и трудностей с экспортом продукции сталеваров, - пишет эксперт. - Обычно фаза роста рынка акций начинается с опережающего подъема бумаг финансового сектора, но в понедельник лидировали одни из самых слабых эмитентов. Поэтому причин для сильного роста индекса Мосбиржи мы не видим, вряд ли бенчмарк сможет закрепиться выше сопротивления 2800-2820 пунктов".

