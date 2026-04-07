.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2810п - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 апреля 2026 года 09:40
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2810п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2810 пунктов на торгах во вторник, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Поддержкой выступает уровень 2750 пунктов, отмечают эксперты. "Рынок останется крайне чувствителен к новостям из Тегерана и Вашингтона, так как в среду истекает срок ультиматума США. Кроме того, инвесторам стоит следить за презентацией обновленного ИИ от МКПАО "Яндекс" и отчетом "Группы Позитив", которые зададут тон в IT-секторе. Мы ожидаем сохранения волатильности при умеренно позитивном настрое покупателей", - говорится в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что... читать дальше
.07 апреля 2026 года 11:34
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. "На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании,... читать дальше
.07 апреля 2026 года 11:10
Оценка акций ПАО "Фикс Прайс" является фундаментально позитивной на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марины Кичкайло. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Внеочередное собрание... читать дальше
.07 апреля 2026 года 10:42
Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение ниже уровня в 11,5 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяной рынок в понедельник отыгрывал ряд жестких заявлений представителей как США, так и Ирана, впрочем, пока инвесторы скорее заняли... читать дальше
.07 апреля 2026 года 10:18
Причин для сильного роста индекса Мосбиржи в настоящее время не видно, он вряд ли сможет закрепиться выше 2800-2820 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "С технической точки зрения индекс подал серьезную заявку на слом нисходящего канала... читать дальше
.07 апреля 2026 года 10:01
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Ярких триггеров для роста по-прежнему нет, но в понедельник сказалась техническая перепроданность, обусловившая разворот... читать дальше
.07 апреля 2026 года 09:18
Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник,... читать дальше
.06 апреля 2026 года 19:03
Акции ГМК "Норильский никель" подошли к важным долгосрочным поддержкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения акции "Норникеля" после достижения в конце января пика с декабря 2023 года (173,20 руб.) вместе с ценами на металлы... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:07
Курс валютной пары доллар/рубль может укрепиться до уровней 75-77 руб./$1 в текущем месяце, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. "Национальная валюта продолжает укрепление из-за отсутствия Минфина на валютном рынке. Наш ориентир на апрель - 75-77... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:35
Российский фондовый рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Над... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.