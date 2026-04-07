Курс рубля может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб./юань в апреле - ПСБ

Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта.

"В текущий момент мы не видим факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке. Да, краткосрочно пара юань/рубль может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 руб. снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - пишет Зварич.

