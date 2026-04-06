Акции НЛМК, Озона и Системы будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), МКПАО "Озон" и АФК "Система" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции НЛМК уже две недели торгуются у трехлетних минимумов в районе 95 руб. за штуку, безуспешно пытаясь преодолеть этот уровень поддержки. Однако шансов на такой исход мало: уровень показывал свою эффективность не только в III квартале 2025 года, но и раньше. Кроме того, на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних появился дополнительный подтверждающий сигнал на покупку, - пишет эксперт в обзоре. - Считаем, что бумаги эмитента через две недели будут торговаться в диапазоне 98,7-100 руб. (3,4-4%)".

Акции "Озона" двигаются в восходящем тренде с декабря 2024 года и сейчас торгуются около последней поддержки тренда, отмечает Буянов.

"Шансов на успешное преодоление с первого раза мало, учитывая накопившуюся перепроданность в бумагах уже с марта текущего года. Кроме того, нынешний тренд устойчиво идет вверх, хоть и не без серьезной волатильности, - говорится в материале аналитика. - Ждем, что бумага совершит отскок и через две недели будет торговаться в диапазоне 4505-4642 руб. за штуку (4,4-7,6%)".

Котировки акций АФК "Система" двигаются в устойчивом боковике уже полгода, указывает эксперт. Сейчас бумаги торгуются у нижней его границы, которая выступает уровнем поддержки, построенным минимум по трем касаниям на этом временном отрезке.

Резкое падение котировок, которое наблюдалось раньше, привело к сильной перепроданности практически на всех индикаторах разворота тренда. Следовательно, полагаем, что с первого раза пройти текущий уровень поддержки не получится, акции совершат отскок, - пишет Буянов. - Через две недели они будут торговаться в коридоре 12,55-12,76 руб. за штуку (3,5-5,2%)".

