Акции Яндекса - очевидные фавориты технологического сектора РФ - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции МКПАО "Яндекс" являются очевидными фаворитами в технологическом секторе российского рынка на фоне перспектив развития в сочетании с крайне привлекательными мультипликаторами, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент планирует начать коммерциализацию роботизированных автомобилей с 2028 года - не только за счет такси, но и частного сектора, сообщил советник генерального директора "Яндекса" Тигран Худавердян.

Беспилотные авто и ИИ - две масштабные темы, потенциальный эффект монетизации которых до сих пор не учтен в оценках акций "Яндекса", отмечают эксперты.

Могут ли беспилотные технологии удвоить текущий масштаб бизнеса компании? С учетом роста рынков, проникновения новых технологий и инфляции - это амбициозная, но достижимая цель, считают аналитики брокера.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Яндекса", который входит в наш топ-10 акций России. Перспективы развития в сочетании с крайне привлекательными мультипликаторами делают их очевидным фаворитом в технологическом секторе", - пишут эксперты в комментарии.

