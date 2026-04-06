Акции Сбербанка, Т-Технологий, ИКС 5 и Яндекса обладают драйверами роста в перспективе 2К26 - "Цифра брокер"
06 апреля 2026 года 15:01
Акции Сбербанка, Т-Технологий, ИКС 5 и Яндекса обладают драйверами роста в перспективе 2К26 - "Цифра брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "ИКС 5" и "Яндекса" обладают драйверами роста в перспективе 2К26, говорится в стратегии аналитиков "Цифра брокер" на текущий квартал. По их мнению, фактор ближневосточного конфликта формирует благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. В то же время масштаб положительного эффекта для российских компаний сырьевого сектора может быть ограниченным в случае деэскалации в перспективе нескольких месяцев. Дополнительными рисками для компаний выступают также участившиеся атаки по российской инфраструктуре и сложности с наращиванием объемов производства, санкционное давление, высокая долговая нагрузка. "С начала кризиса на Ближнем Востоке на российском рынке акций наблюдается переток капитала, - указывают эксперты. - Из-за отсутствия иностранных инвестиций и притока "новых" денег от внутренних инвесторов, акции на фондовом рынке превратились в "сообщающиеся сосуды". Это заметно по оттоку ликвидности из фундаментально сильных бумаг в акции потенциальных бенефициаров ближневосточного конфликта". По оценкам аналитиков, в отношении каждого "бенефициара" существует значительное количество рисков, которые могут нивелировать положительный фактор роста цен на сырье. Вместе с тем, акции данных компаний будут подвержены высокой волатильности. "Мы полагаем, что бенефициарами текущей обстановки являются не представители сырьевого сектора, а сильные игроки внутреннего рынка, - отмечают стратеги инвесткомпании. - По нашим оценкам, в перспективе II квартала целесообразно присмотреться к подешевевшим из-за отсутствия достаточной ликвидности на рынке акциям фундаментально сильных компаний. Сбербанк, "Т-Технологии", "ИКС 5", "Яндекс" - лидеры на своих рынках присутствия, показавшие сильные результаты по итогам 2025 го да и обладающие драйверами для роста в перспективе". Топ-10 акций от "Цифра брокер" на II квартал также включает: Сбербанк с целевой ценой 361 руб. за акцию, "Т-Технологии" с целевой ценой 5620 руб., "ИКС 5" с целевой ценой 3943 руб., "Яндекс" с целевой ценой 5304 руб., "Норникель" с целевой ценой 214 руб., "НОВАТЭК" с целевой ценой 1650 руб., "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2800 руб., "Группа Позитив" с целевой ценой 1906 руб., "ПРОМОМЕД" с целевой ценой 654,4 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
