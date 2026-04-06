СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Аналитикам
Акции Группы Позитив привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
06 апреля 2026 года 14:36
Акции Группы Позитив привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Группа Позитив" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 28,08 рубля на одну акцию (потенциальная доходность около 2,6%), отмечается в комментарии. Общее собрание акционеров состоится 6 мая, предлагаемая дата закрытия реестра по дивидендам - 17 мая 2026 года. "Рекомендованный объем дивиденда - выше ожиданий рынка (консенсус - 14 рублей на акцию), - отмечают эксперты сервиса. - Мы полагаем, что возобновление дивидендов после паузы в сочетании с более высокой, чем ожидалось, суммой выплаты - сигнал восстановления прибыльности бизнеса компании и уверенности менеджмента в денежных потоках". "Группа Позитив" оценивается по мультипликатору EV/EBITDA ''26П на уровне ~6,7х, с премией к медиане по сектору. Тем не менее аналитики сервиса оптимистично смотрят на долгосрочные перспективы роста бизнеса компании в России и считают, что акции "Группы Позитив" привлекательны для долгосрочного инвестора в технологическом секторе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ГРУППА/ПОЗИТИВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
06 апреля 2026 года 19:03
Акции ГМК "Норильский никель" подошли к важным долгосрочным поддержкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения акции "Норникеля" после достижения в конце января пика с декабря 2023 года (173,20 руб.) вместе с ценами на металлы... читать дальше
06 апреля 2026 года 18:07
Курс валютной пары доллар/рубль может укрепиться до уровней 75-77 руб./$1 в текущем месяце, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. "Национальная валюта продолжает укрепление из-за отсутствия Минфина на валютном рынке. Наш ориентир на апрель - 75-77... читать дальше
06 апреля 2026 года 17:35
Российский фондовый рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Над... читать дальше
06 апреля 2026 года 17:02
Курс валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) к концу текущего месяца может составить 80-81 руб./$1, полагают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. Эксперты отмечают, что для валютного рынка главные факторы - публикация уточненных... читать дальше
06 апреля 2026 года 16:30
Курс пары доллар/рубль может сохранять устойчивость вблизи уровня в 80 руб./$1 в перспективе II квартала 2026 года - высокие цены на нефть способствуют росту экспортной выручки компаний нефтегазового сектора, компенсируя выпавшие с внутреннего рынка объемы операций в рамках бюджетного правила,... читать дальше
06 апреля 2026 года 16:02
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), МКПАО "Озон" и АФК "Система" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции НЛМК уже две недели торгуются у трехлетних минимумов в районе 95 руб. за штуку, безуспешно пытаясь преодолеть этот уровень... читать дальше
06 апреля 2026 года 15:27
Акции МКПАО "Яндекс" являются очевидными фаворитами в технологическом секторе российского рынка на фоне перспектив развития в сочетании с крайне привлекательными мультипликаторами, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент планирует начать коммерциализацию роботизированных... читать дальше
06 апреля 2026 года 15:01
Акции Сбербанка, Т-Технологий, ИКС 5 и Яндекса обладают драйверами роста в перспективе 2К26 - "Цифра брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "ИКС 5" и "Яндекса" обладают драйверами роста в перспективе 2К26, говорится в стратегии аналитиков "Цифра брокер" на текущий квартал. По их мнению, фактор ближневосточного конфликта формирует благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. В то же время... читать дальше
06 апреля 2026 года 14:10
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% по итогам опорного заседания в апреле, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" на 2 квартал 2026 года. "Экономическая активность в России замедляется по широкому спектру отраслей, индикаторы бизнес-климата ухудшаются... читать дальше
06 апреля 2026 года 13:44
Акции ПАО "Базис" сохраняют большой потенциал роста и могут вернуться со временем к февральским максимумам, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. Ближайшим событием для компании может стать публикация в мае результатов за 1К26, вместе... читать дальше
