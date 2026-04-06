Акции Группы Позитив привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Позитив" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 28,08 рубля на одну акцию (потенциальная доходность около 2,6%), отмечается в комментарии. Общее собрание акционеров состоится 6 мая, предлагаемая дата закрытия реестра по дивидендам - 17 мая 2026 года.

"Рекомендованный объем дивиденда - выше ожиданий рынка (консенсус - 14 рублей на акцию), - отмечают эксперты сервиса. - Мы полагаем, что возобновление дивидендов после паузы в сочетании с более высокой, чем ожидалось, суммой выплаты - сигнал восстановления прибыльности бизнеса компании и уверенности менеджмента в денежных потоках".

"Группа Позитив" оценивается по мультипликатору EV/EBITDA ''26П на уровне ~6,7х, с премией к медиане по сектору. Тем не менее аналитики сервиса оптимистично смотрят на долгосрочные перспективы роста бизнеса компании в России и считают, что акции "Группы Позитив" привлекательны для долгосрочного инвестора в технологическом секторе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.