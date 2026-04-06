"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Insurance с целевой ценой CNY 73,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 28,4% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы Ping An Insurance, - пишет эксперт. - Продолжающееся повышение численности среднего класса в КНР на фоне сохраняющихся неплохих темпов роста экономики, постепенное старение населения и рост расходов на здравоохранение будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на страховые продукты и услуги в стране. И Ping An Insurance, являясь одним из ведущих китайских страховщиков, как мы ожидаем, будет выигрывать от развития указанных тенденций".

На таком фоне падение акций Ping An Insurance с начала текущего года на 16% при общем снижении "широкого" рынка КНР лишь на 3% представляется аналитику неоправданным, поэтому Додонов считает их текущие ценовые уровни интересными для открытия длинных позиций.

Ping An Insurance (Group) Company of China (Ping An Insurance) - крупный китайский финансовый конгломерат, с упором на страховые услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.