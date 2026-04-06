"Финам" сохраняет рейтинг акций China Longyuan Power на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5,4% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика Максима Абрамова.

"Акции China Longyuan Power снизились за последнее время на 17,2% от мартовских максимумов, - отмечает эксперт. - Давление на котировки оказали слабые финансовые результаты за 2025 год, а также продолжающийся рост доли спотовых продаж по рыночным ценам. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не поменялись, поэтому оснований для изменения целевой цены мы не видим".

China Longyuan Power - крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

