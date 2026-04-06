Курс пары рубль/юань попробует закрепиться ниже 11,50 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань попробует в понедельник закрепиться ниже 11,50 руб./юань, а котировки нефти Brent - задержаться в диапазоне $108-110 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"За прошедшую неделю рубль значимо укрепился, - отмечают эксперты в обзоре. - Минфин подтвердил планы по возобновлению операций с валютой по бюджетному правилу лишь с июля, что позволило рублю укрепляться в оглядке на перспективы будущего притока повышенной валютной выручки, не абсорбируемой Минфином. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,45 руб./юань. В текущих условиях курс попробует закрепиться ниже 11,50 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе заметно снижались на ожиданиях охлаждения конфликта. Впрочем, эти ожидания так и не реализовались, подчеркивают эксперты, и в данное время фьючерсы Brent торгуются уже у $109,6/барр.

На взгляд аналитиков банка, дальнейшую динамику котировок определят события вокруг дедлайна для переговоров. Он официально заканчивается в ночь со вторника на среду, а до этого котировки нефти, вероятно, задержатся в пределах $108-110/барр.

