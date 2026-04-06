СЕГОДНЯ:
06 апреля 2026 года 09:47
Приближение заседания ЦБ РФ будет подогревать интерес инвесторов к рынку ОФЗ - ПСБ
Приближение апрельского заседания Банка России постепенно будет подогревать интерес инвесторов к вторичному рынку рублевых госбумаг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ третью неделю подряд завершил торги в нисходящем боковике, нивелировав около половины роста на мартовском заседании регулятора и достигнув 119 пунктов по индексу RGBI, констатирует эксперт. "На наш взгляд, поведение индекса пока полностью укладывается в сценарий, который наблюдался между заседаниями февраля и марта: затяжной боковик и переход на новый уровень накануне заседания", - пишет Грицкевич в материале. По его мнению, в ближайшие две недели инвесторы будут внимательно наблюдать за статистикой по инфляции (16 апреля выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения), а также комментариями регулятора (с 20-24 апреля будет "неделя тишины", накануне которой представители ЦБ обычно дают оценку текущей ситуации с инфляцией). Это вполне может стать импульсом для новой переоценки индекса RGBI, полагает аналитик ПСБ. "Пока мы не видим явных причин для паузы в цикле снижения ставки - инфляция складывается ниже прогноза ЦБ, а риски переохлаждения экономики сохраняются. Основным фактором неопределенности при этом является затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, - пишет эксперт в обзоре. - На наш взгляд, у инвесторов есть еще около недели для наращивания позиции в ОФЗ по текущим ценам, после чего фактор приближения заседания будет подогревать интерес к госбумагам (пока данный интерес удовлетворяется на аукционах при устойчиво высоком спросе)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
06 апреля 2026 года 14:10
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% по итогам опорного заседания в апреле, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" на 2 квартал 2026 года. "Экономическая активность в России замедляется по широкому спектру отраслей, индикаторы бизнес-климата ухудшаются... читать дальше
.06 апреля 2026 года 13:44
Акции ПАО "Базис" сохраняют большой потенциал роста и могут вернуться со временем к февральским максимумам, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. Ближайшим событием для компании может стать публикация в мае результатов за 1К26, вместе... читать дальше
.06 апреля 2026 года 13:14
"Финам" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Фикс Прайс" и целевую цену на уровне 1,035 руб., что предполагает потенциал роста на 56%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. СД "Фикс Прайса" рекомендовал выплатить 0,11 руб. на акцию в качестве дивидендов. Доходность выплаты может... читать дальше
.06 апреля 2026 года 12:40
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Insurance с целевой ценой CNY 73,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 28,4% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем... читать дальше
.06 апреля 2026 года 12:14
Курс валютной пары юань/рубль сохраняет потенциал возврата к отметке 12 руб. за юань, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Мы полагаем, что краткосрочно рубль явно переукрепился. Все-таки ключевая ставка ЦБ РФ уже заметно ниже, чем несколько месяцев назад, стоимость заимствований в... читать дальше
.06 апреля 2026 года 11:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент подтвердил озвученный ранее прогноз производства в 2026 году... читать дальше
.06 апреля 2026 года 10:08
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций "Роснефти" с 481,6 до 564 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент является одним из ключевых бенефициаров конфликта на... читать дальше
.06 апреля 2026 года 09:32
Курс валютной пары юань/рубль может удержаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань на торгах в понедельник, при этом возможен его уход под нижнюю границу коридора до конца текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Фактором текущей... читать дальше
.06 апреля 2026 года 09:12
Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие торговые сессии остается умеренно консервативным, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Техническая картина указывает на то, что уровень 2800 пунктов превратился из поддержки в сопротивление. Мы ожидаем консолидацию... читать дальше
.06 апреля 2026 года 09:10
Японский фондовый индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi прибавляют более 1% в понедельник. Brent дорожает и торгуется у $109,8 за баррель утром понедельника. читать дальше
