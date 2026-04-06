Курс рубля может удержаться в диапазоне 11,5-12 руб./юань в понедельник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может удержаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань на торгах в понедельник, при этом возможен его уход под нижнюю границу коридора до конца текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Фактором текущей динамики выступает все еще низкая активность импортеров, на фоне слабого внутреннего спроса, отмечает эксперт.

Также, указывает он в материале, сказывается пониженный инвестиционный спрос, что обусловлено рисками дальнейшего укреплении рубля, которые могут реализоваться уже в апреле как за счет поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам, так и за счет очередных повышенных отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний из-за выплаты НДД.

В такой ситуации инвесторы не спешат покупать валюту, ожидая более благоприятных уровней. Более того, часть инвесторов может открывать в валютах короткие позиции, что оказывает дополнительное давление на их котировки, говорится в обзоре Зварича.

"В понедельник, учитывая накопленную перепроданность в юане, видим возможности для попыток коррекционного восстановления китайской валюты и удержания ею позиций в диапазоне 11,5-12 рублей. Однако обозначенные факторы могут привести к отступлению пары юань/рубль под нижнюю границу данного коридора до конца недели", - пишет аналитик ПСБ.

