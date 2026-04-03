Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Группы Астра

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГК "Астра" на фоне слабых финрезультатов по МСФО за 2025 год, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Компания опубликовала ожидаемо слабую отчетность по МСФО за 2025 год, - пишут эксперты. - Менеджмент не представил прогнозы на 2026 год, что связано либо со слабыми ожиданиями внутри компании, либо с плохой прогнозируемостью бизнеса. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность компании".

Аналитики ожидают темпов роста отгрузок и выручки в 2026 году на 14 и 10% г/г соответственно. В случае, если прогноз окажется верным, это будет значительно меньше прогнозных темпов роста "Аренадаты" и "Позитива" (30-40% и 24-40% соответственно).

"На компанию сохраняем нейтральный взгляд и рекомендацию "держать". "Астра" торгуется с одними из самых дорогих мультипликаторов в секторе разработки ПО", - указывают Трошин и Легостаев.

